De reguetonero a doctor: reconocido cantante recibe el título Honoris Causa en Colombia

La Universidad de la Costa (CUC), con sede en Barranquilla, Colombia, otorgó este doctorado Honoris Causa a Nicky Jam por su liderazgo en la creación de negocios, generación de empleo y contribución al desarrollo cultural. El título específico es Doctor Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural.

Durante la ceremonia, el presidente del Consejo Directivo de la CUC, Mario Maury Ardila, destacó que este reconocimiento exalta no solo la obra musical del artista, sino también su ejemplo de disciplina, transformación y resiliencia, valores que lo han convertido en un referente para las nuevas generaciones. La universidad describió su carrera como una "historia de perseverancia y resiliencia" y un "ejemplo de cómo los sueños se alcanzan con disciplina y pasión".

El emotivo discurso de Nicky Jam

El artista, cuyo nombre real es Nick Rivera Caminero, lució la toga y el birrete durante la ceremonia y ofreció un emotivo discurso. Nicky Jam recordó sus humildes orígenes y reflexionó sobre el poder transformador de la educación.

"He ganado Grammys, diferentes premios, pero nada tan gratificante como este reconocimiento que se me está dando aquí esta tarde", expresó el cantante durante su intervención. El artista dedicó el reconocimiento a su padre, afirmando: "Yo sé que uno de los premios que más mi papá quería ver era este". También compartió una reflexión sobre la educación: "La realidad de la situación [es que] mucha gente piensa que el dinero hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es lo que hace pobre a la gente del barrio".

Más allá de la música: el empresario

El reconocimiento también valora la faceta de Nicky Jam como empresario. La universidad resaltó que el artista ha diversificado su carrera hacia la economía creativa y digital. Entre sus proyectos empresariales se incluyen su disquera La Industria Bakery, la producción de su serie biográfica en Netflix y su participación en diversos espacios artísticos y comerciales. Estas iniciativas lo posicionan como un actor relevante en la expansión de la economía cultural y el emprendimiento latino.

Un logro compartido con gratitud

A través de sus redes sociales, Nicky Jam compartió su gratitud con la institución y sus seguidores. "Gracias de corazón a la Universidad de la Costa por concederme el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. Un honor que recibo con humildad y compromiso", escribió el artista en una publicación en Instagram. Añadió que lo recibe "con mucha gratitud y con más ganas que nunca de seguir creando y compartiendo".

Este doctorado honoris causa es un título honorífico que las universidades otorgan a personas con méritos excepcionales en un campo específico o por su servicio a la comunidad, sin que el recipiente necesariamente posea estudios académicos formales en esa área.

