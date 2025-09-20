Nicky Jam marcó territorio en Caracas: una noche llena de reguetón y nostalgia

Suscríbete a nuestros canales

Una marea humana vestida de negro, bajo el cielo caraqueño el Estadio Monumental, se llenaba de pura anticipación. La energía, palpable y eléctrica, no era solo por ver a una estrella internacional, sino por recibir a un viejo conocido que prometía una fiesta sin final: Nicky Jam.

La energía Venezolana

La velada no comenzó con el headliner, sino con el talento local que encendió la mecha.

La Dj Nawal tomó el control de las tornamesas y, con una selección certera y una pantalla que amplificaba la euforia del público, logró lo más difícil: convertir la espera en una pista de baile masiva.

Le siguió el cantante venezolano ADSO que mantuvo el pulso alto. Este último, en un momento de orgullo patrio, no solo expresó su emoción de estar "cerca de su familia", sino que trajo como sorpresa al ganador de La Casa de los Famosos Colombia, Altafulla, quien generó los primeros gritos ensordecedores de la noche y confirmó que la escena venezolana está más viva que nunca.

"Venezuela, ¿están listos?"

A las 12:15 a.m Nicky Jam apareció en el escenario envuelto en la luz de los focos y arrancó el motor de la fiesta con clásicos inmediatos que la multitud coreó al unísono: "Te robaré" y "Bella y sensual".

Pero fue en los momentos entre canción y canción donde el artista tejió una conexión única con su público. Rememoró, con visible emoción, cómo de niño veía por televisión a los íconos del reguetón ser recibidos por el famoso programa Sábado Sensacional. "Siempre escuché que Venezuela tiene el mejor público del mundo", anécdota que generó una reacción incomparable entre el público conmovido.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de la noche fue cuando se presentó en escena con una franela del equipo Leones del Caracas, acción que le valió los aplausos por parte de la fanaticada felina.

Un viaje en el tiempo al son del perreo

El setlist fue una cápsula del tiempo perfectamente diseñada. No fue solo un repaso de éxitos; fue una lección de historia musical.

Nicky Jam honró sus raíces con un segmento dedicado al reguetón clásico, y fue el público quien se encargó de demostrar que se sabía "toda la historia del género".

La nostalgia dio un giro emotivo cuando, tras mencionar que "Voy a beber" fue la canción que lo trajo de vuelta a la música después de una década alejado, sentenció: "¡Y en Caracas saben que me quedaré!”, sentencia que después confirmó en su Instagram con la promesa un regreso al país pronto.

El ritmo no decayó con una seguidilla de remixes populares y colaboraciones que mantuvieron la intensidad de "palo tras palo", además de versiones de temas de sus colegas Beéle y J Balvin.

Un final agotador a las 2 a.m.

Tras cerrar con sus éxitos "X" y "Travesuras" lanzó su gorra al mar de fans, un trofeo final para una audiencia que, efectivamente, se autoproclamó y fue coronada como la mejor del mundo.

Cerca de las 2 de la madrugada, con el último acorde y el sudor de una entrega total, se apagaron las luces. Una noche "monumental" que llenó a la ciudad de reguetón y mucha nostalgia.

