En video: exreina de belleza venezolana da la bienvenida a su primera hija

Recientemente, Miss Venezuela World 2020, deslumbró a todos con la noticia más esperada: el nacimiento de su primera hija.

A través de su cuenta de Instagram, la exreina de belleza, Alejandra Conde, compartió un emotivo video del momento en que recibió en brazos a su pequeña.

Un momento que robó el aliento de miles de seguidores, quienes la llenaron de mensajes de amor y felicitaciones.

La llegada de Martina

Este acontecimiento marca un capítulo dorado en la vida de Alejandra, apenas un año después de haber jurado amor eterno a su esposo, Miguel Antonio Bolívar.

El rostro de Miguel lo decía todo: la emoción lo desbordó por completo al conocer a su primogénita. La ex Miss compartió en sus redes la alegría de su pareja, quien no solo quedó impresionado, sino profundamente conmovido por la llegada de su "princesa".

El nombre de la pequeña, Martina, ya había sido revelado por Alejandra hace unos meses en un tierno video.

"Después de pensarlo mucho, les compartimos el nombre de nuestra bebé, de la reina de nuestra vida", escribió la modelo, haciendo partícipes a sus seguidores de esta dulce espera.

La noticia de su embarazo también fue un momento muy especial para sus fans, que la han acompañado en cada paso de su carrera.

¿Quién es Alejandra Conde?

Alejandra José Conde Licón, de 28 años, es mucho más que una Miss. Nacida en Cagua, estado Aragua, es una modelo profesional, presentadora de televisión y estudiante de medicina.

Su camino hacia la fama comenzó en concursos de belleza como el Sambil Model en 2017, donde se alzó con el título. Sin embargo, su gran salto llegó en 2020, cuando se coronó como Miss Venezuela World.

Su carisma y preparación la llevaron a representar a Venezuela en el Miss World 2021, donde su desempeño fue impecable. Conde logró clasificar en el Top 13 del reto de pasarela "Top Model" y se ganó un lugar en el Top 30 gracias a sus habilidades de oratoria.

Con la llegada de Martina, Alejandra Conde no solo consolida su vida personal, sino que también se convierte en un ejemplo de empoderamiento, mostrando que se puede combinar una exitosa carrera profesional con la alegría de formar una familia.

