Integrante de la Melodía Perfecta descarga a Aran One: La única forma que te importe es que te guste Mandi Meza o yo

Una nueva bomba explota en el mundo del espectáculo y alcanza a dos de los nombres más sonados de la música venezolana.

Lo que hasta ahora era un rumor, fue confirmado por el propio Gabo durante una entrevista en el programa El Candelero.

La revelación deja al descubierto una pelea entre ambos cantantes que involucra comentarios despectivos y desacuerdos.

El origen de la discordia

La raíz del conflicto, según relata Gabo, se encuentra en una reunión de amigos donde Aran habría hecho comentarios despectivos sobre Gabo y su entonces pareja, Mandi Meza, quien también se encontraba presente en la entrevista.

Lo que más afectó a Gabo fue que Aran parecía ensañarse más con Mandi. El comentario, que llegó a oídos de Gabo a través de terceros, encendió la mecha de una pelea que llevaba tiempo latente.

Cara a cara: la verdad sobre el disco

Luego de que la situación escalara, los artistas tuvieron la oportunidad de hablar en persona. Gabo, sin tapujos, le confrontó por los comentarios. La respuesta de Aran fue que a él también le habían llegado rumores de que Gabo había criticado su disco.

"No hiciste un buen disco, la música es así", le respondió Gabo.

Según el artista, la música no está creada para ser del gusto de todos y eso debe respetarse.

¿Celos de por medio?

El cruce de acusaciones fue directo. Gabo no dudó en señalar que la única razón por la que Aran se interesaría en hacer comentarios sobre él o Mandi sería por interés.

"La única forma que a ti te importe es que te guste Mandy o yo", declaró Gabo, sugiriendo que la rivalidad podría tener un trasfondo más personal.

No obstante, la presentadora Mandi Meza aseguró que el tema ya fue tratado entre ambos desde la madurez y la comprensión.

Hasta ahora, Aran One no ha hecho declaraciones públicas al respecto.

