El antes y el después de Beéle: conoce los secretos detrás de su transformación física

El cantante colombiano Beéle, quien despegó con éxitos como "Loco" y "Barranquilla bajo cero", ha conquistado al mundo con su estilo musical urbano y un look natural. Sin embargo, su evolución en la industria musical también vino con una notable transformación física y lleno de muchas polémicas.

En sus primeras apariciones públicas, el cantante de 22 años tenía un rostro más redondo y rasgos faciales muy juveniles, su apariencia era la de un joven talento que recién empezaba y muchos notaban su elevado peso.

Luego de algunos años, el público ha notado varios cambios significativos en Beéle, pues ahora su nariz se ve más fina y definida, su mandíbula más marcada, y sus mejillas más delgadas, así como también su cuerpo se ve más en forma.

¿Qué hizo Beéle para mejorar su apariencia física?

El actual físico de Brandon de Jesús López Orozco, nombre real del cantante, ha generados varios rumores entre los internautas quienes aseguran que se hizo una rinoplastia para afinar la nariz y una bichectomía para reducir la grasa de sus mejillas, además de otro procedimiento quirúrgico que lo ayudaron a dejar de pesar 134 kilos.

Según dio a conocer Infobae, en 2021 Beéle se sometió a una cirugía de reducción de estómago que transformó por completo su realidad y lo ayudó a lucir una figura más esbelta. Recordemos que, la cirugía bariátrica es un conjunto de procedimientos quirúrgicos que modifican el sistema digestivo para ayudar a personas con obesidad a perder peso

Gracias a este procedimiento, en el año 2024, con apenas 21 años, el colombiano ya se encontraba en 73 kilos, además de mostrar a sus seguidores su gran cambió de hábitos, ayudado a varias rutinas saludables y de ejercicios.

Cabe recordar, que la vida de Beéle tuvo un revés mediático a finales de 2023, cuando su entonces pareja, Camila Rodríguez, con quien tuvo dos hijos, publicó una serie de mensajes en redes sociales para mostrar una supuesta infidelidad del cantante con la modelo venezolana Isabela Ladera.

Ahora, en las últimas semanas, su nombre se mantiene en el foco público, gracias a la filtración de un video íntimo junto a la venezolana, con quien ya no mantiene una relación sentimental.

Ante este escándalo, Isabela Ladera, a través de sus redes, hizo saber que solo dos personas tenían acceso a ese material: ella y Beéle. En este sentido, se manera indirecta responsabilizó al cantante por la divulgación del video.

Inmediatamente, el equipo legal del colombiano emitió un comunicado oficial, dónde negaron de forma categórica que el artista filtrara el video y afirmaron que él también es una víctima de la situación.

