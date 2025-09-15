En imágenes: así luce Nancy Ramos, la "Muñequita que Canta" y la voz de la Navidad venezolana

Suscríbete a nuestros canales

Hace unos días, la famosa cantante venezolana Nancy Ramos, conocida como "La Muñequita que Canta", celebró recientemente sus 77 años y como sigue activa en redes sociales, decidió publicar un carrete de fotos con sus seguidores.

La criolla, quien para muchos venezolanos, es sinónimo de Navidad, logró convertirse en un ícono musical cuya carrera abarca décadas y ha dejado una huella imborrable en el cancionero popular del país. Su diminuta estatura, que le valió su apodo, contrastaba con la potencia y dulzura de su voz, que en su momento capturó la atención del público. Fue en la televisión venezolana, especialmente en programas como "El Show de Renny Ottolina", donde se dio a conocer y consolidó su fama a mediados de los años 60.

A lo largo de los años 70, 80 y 90, editó una docena de producciones con temas navideños, y sus colaboraciones con el grupo Un Solo Pueblo reforzaron su conexión con las raíces musicales del país. Aunque ha estado alejada de los grandes escenarios y de los estudios de grabación en los últimos años, su voz sigue sonando en la radio cada diciembre.

A través de su cuenta de Instagram, compartió unas fotografías del día de su cumpleaños en el que se le ve muy feliz junto a sus seres queridos.

"Hoy doy gracias a Dios por regalarme un año mas de vida junto a mi familia!!! Y a mi virgencita del Valle por siempre acompañarme. FELIZ CUMPLEAÑOS A MI", escribió Nancy Ramos junto a la publicación en la red social de la camarita.

La publicación recibió muchos comentarios de parte de sus seguidores, quienes se alegraron de verla tan feliz y activa. "Mi idola desde la Tómbola allá en el Barquisimeto de mis amores", "Que bonito verte por las redes. Me imagino que sabes que eres una de las cantantes más queridas y valoradas", "La muñequita de oro de Venezuela, sinónimo de alegre navidad", fueron algunos de los mensajes que recibió la famosa criolla.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube