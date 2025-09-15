Isabella Ladera y sus preferencias en la intimidad: así le respondió a un seguidor

Suscríbete a nuestros canales

En uno de sus videos más comentados, Isabella Ladera recibe una pregunta que, sin duda, busca incomodarla: “¿Tú no conoces los condones?”. La influencer no evade el ataque y, con una sonrisa que muchos califican de falsa, suelta una frase cargada de ironía: “Los conozco, pero no los uso”

Esa respuesta se convierte en el centro de un intenso debate en redes sociales, donde algunos aplauden su sarcasmo y otros cuestionan su tono arrogante.

“Yo no debo explicaciones a nadie”

Ladera aprovecha el momento para dejar claro que no se siente obligada a rendir cuentas sobre su vida personal:

“Yo sé que no le debo explicaciones a este sendo g** ni a nadie pero si obviamente a mi no me da la gana de usar condón, ustedes de mí saben lo que yo quiero que ustedes sepan, así que dejen de actuar...", recalca en su discurso, evidenciando la molestia por los juicios que recibe constantemente.

Cuando las cejas también fueron tema de debate

En medio de su respuesta, la creadora recuerda otra de las críticas que la persiguieron durante mucho tiempo: las burlas sobre sus cejas. “Lo digo por ti y lo digo por todas las personas que se la pasan asumiendo muchísimas cosas de mí… hasta de criticarme las cejas”, afirma con tono desafiante, demostrando que los señalamientos sobre su apariencia tampoco la intimidan.

Un capítulo que aún se recuerda

El episodio se convierte en uno de los momentos más icónicos en la trayectoria de Isabella Ladera dentro de las redes sociales. Con su estilo directo y sin filtros, deja en claro que no se guarda nada frente a quienes intentan provocarla, consolidando así su reputación de figura polémica y frontal.

