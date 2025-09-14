¿Qué hacen Beéle e Isabella después de la filtración del video privado? Así afrontan el escándalo los protagonistas

Suscríbete a nuestros canales

La filtración de videos íntimos de Beéle e Isabella Ladera todavía tiene a la pareja en el ojo del huracán. El material, difundido sin autorización, generó un tsunami mediático que sigue dando de qué hablar: denuncias legales, comunicados, críticas, memes y debates sobre privacidad digital. Mientras Isabella anunció que buscaría justicia, la historia tomó un giro inesperado con las reacciones de ambos después de la tormenta.

Beéle se refugia en la música y presume sus logros

En medio del vendaval de críticas y acusaciones, Beéle ha preferido no hablar más del tema íntimo. Lejos de dar entrevistas o exponer sentimientos en redes, el colombiano ha llenado sus historias de Instagram con mensajes sobre su música, como si nada más importara, de hecho, el comunicado emitido no fue personal si no un pronunciamiento de sus abogados.

Es sus historias destaca el éxito de su disco Boronda, el cual trepó hasta el puesto #6 en el Top Albums Global de Billboard, mientras su sencillo Hiekka alcanzó el #1 en el Latin Rhythm Airplay. Para algunos, es una jugada estratégica para desviar el foco del escándalo y blindar su carrera con cifras, lo que si parece es que no le quiere dar importancia al escándalo.

Isabella: denuncias, lágrimas y luego… silencio absoluto

En contraste, la modelo Isabella Ladera tomó al inicio una postura combativa: denunció públicamente la filtración, se declaró víctima de una violación de su intimidad y adelantó que emprendería acciones legales contra los responsables. Pero tras esos pronunciamientos, desapareció de las redes sociales.

Su silencio ha alimentado la especulación: ¿está recibiendo asesoría legal para cuidar cada palabra? ¿O atraviesa un proceso personal más duro de lo que se imagina? Lo cierto es que, mientras Beéle exhibe récords en los charts, Isabella ha preferido borrar su rastro digital, sin una sola publicación reciente.

La polémica crece en redes: ¿indiferencia o estrategia?

El contraste no pasó desapercibido en la farándula. Fans y detractores se dividen: unos acusan a Beéle de mostrarse indiferente frente a lo que muchos consideran una tragedia personal para Isabella, otros aplauden su capacidad de “seguir adelante” y no hundirse en el escándalo.

En foros y programas de televisión, la pregunta es la misma: ¿debió el cantante mostrar más solidaridad con Isabella, o hizo bien en refugiarse en su música para no darle más aire a la polémica?

