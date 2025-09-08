Nuevo escándalo sacude la farándula: filtran supuesto video íntimo entre Isabella Ladera y Beéle

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 7 de septiembre de 2025, estalló el caos: un video íntimo de aproximadamente 6 minutos y 42 segundos, comenzó a circular en plataformas digitales, especialmente en la red social X.

En el vídeo se observan a dos estrellas del escándalo, Beéle e Isabella Ladera manteniendo relaciones sexuales en un plano general donde se observan claramente sus rostros y acciones, pero si algo llamó aún más la atención de los fans era el cabello rosado del cantante, por lo que ya muchos deducen que en ese tiempo estaban de amantes pues el cantante, tiene un vídeo con el cabello rosado mientras estaba en el baby shower que su último hijo con Cara, lo que lo deja en evidencia ante las declaraciones de Camila de que él le era infiel desde su último embarazo según lo que ella descubrió a través de su móvil.

¿Marketing o escándalo genuino?

El timing despierta sospechas: justo después de que Isabella destapara rumores de reconciliación al aparecer con una prenda idéntica a una del cantante , el clip comienza a viralizarse. ¿Casualidad o estrategia de ruido promocional? Que empiece la filtradera de teorías conspirativas.

Memes y risas macabras

Como suele suceder, la red no perdió tiempo: surgieron memes virales, sarcasmos y comentarios que mezclan humor negro con morbo digital. Lo que era un asunto íntimo pasó al estadio público en segundos .

Hasta ahora, ni Beéle ni Ladera han salido del mutismo. Un silencio ensordecedor que alimenta las especulaciones aún más. ¿Plan de contención? ¿Negación diplomática? O la clásica estrategia de "dejemos que se enfríe solo"?

¿Hay fuego detrás del humo?

Esta relación ya había sido bastante escandalosa por la manera en que iniciaron, seguido del descaro de hacer pública su relación que tampoco fue que haya durado mucho, poco tiempo después de virslizaron videos de ellos discutiendo y luego se conoció que ya no estaban juntos tras haber borrado sus publicaciones juntos.

Tras el rompimiento, Isabella era quien hacia algunas referencias en redes acerca de su relación con el artista, asegurando que Beéle tenía vicios incontrolables.

Otro escandalo en el que estuvo involucrado el cantante fue con su exesposa Camila Rodríguez a quien le ganó el juicio de violencia intrafamiliar, resultando como víctima en el caso.

¿Dónde están los arrepentimientos y dramatismos?

Todavía nada: ni arrepentimientos, ni arrepentidos, ni declaraciones dramáticas. Todo ha quedado en planos digitales, pero el tema sigue dando vueltas y más vueltas...

