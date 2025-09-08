Chepa Candela: Florentino Primera preocupa a sus fans

Suscríbete a nuestros canales

FLORENTINO PRIMERA

¡¡Llegó el lunes… yyy héme aquí!!... En ésta, la columna más leída, buscada, y solicitada de nuestro vibrante y colorido rincón; donde el chisme y todas sus ramificaciones se baten mejor que en ninguna otra parte… ¡Yyy al que le duela, que se ponga emplastos, parches, y emolientes de sábila para que les baje la hinchazón… ¡Pero soy así! franca, directa, y sincera… Así qué sin más preámbulos, paso a contarles que el FLORENTINO PRIMERA está causando preocupación entre sus fanáticas, y es que últimamente lo han visto como disperso y “algodón” diferente en sus apariciones públicas… Me cuentan que el susodicho anda del brazo de su esposa porque se va de lado y cuando está conversando pierde el hilo del cotilleo, y en menos de lo que dura un gas en un chinchorro, el personaje en cuestión cambia de tema y nadie entiende ¿qué pasó?... Las fans enamoradas dicen que el día de la grabación del Free Cover en Miami quedaron locas porque el hermano de Servando tuvo que ser sacado del lugar porque no se podía mantener en pie, y ¡ojo!, no era por una borrachera, comentan que esto podría ser a consecuencia del accidente que tuvo en la playa con sus hijos cuando lamentablemente chocaron en una lancha… Ojalá y todo este embrollo no sea nada grave y que sean simples especulaciones, porque hay que reconocer que el Florentino Primera que es uno de los más destacados exponentes de la música venezolana y lo queremos ver ¡chévere, cambur pintón!...

OSCARCITO

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que el OSCARCITO se convirtió en la imagen de un importante concesionario de autos del país y anda por todas partes de promoción… Supe que fue al estado Yaracuy y compartió con la prensa y soltó la perlita de que ya hizo las paces con Chyno y Nacho, pero cuando le preguntaron con el reencuentro con Franco Bellomo peló los ojos y volteó la carota… También se dejó ver por el estado Lara en Cubiro, donde fue a grabar parte de un nuevo vídeo musical de una canción inspirada en los paisajes venezolanos; por cierto, que a parte de cobrar “carito” por ser la imagen del negocio, al Pulgarcito (¡diiigooo!) al Oscarcito le regalaron una camioneta en pleno encuentro con la prensa, y fue tal pero “taaaaaaal” la sorpresa, que el hombre no lo podía creer… Es decir, cambió los patines por una súper nave…

MISS VENEZUELA

Yyy cambiando radicalmente el tema, porque el tiempo apremia y los chismes se acumulan, les cuento que en el MISS VENEZUELA siguen soplando aires de cambio, y es que me enteré que ese rumor de que habían cerrado la Quinta Violeta de la Belleza es cierto, pero no de forma definitiva como dijeron algunas “paginitas de missologos”, el cuento real es que le están haciendo un despojo a la que era la casa de Osmel, y para sacarle los demonios y las malas energías que deambulan por esos pasillos, me “cacarean” que la remodelación va muy avanzada y ya les prometieron a las misses de esta nueva temporada que la van a conocer nuevecita de paquete… Otro cuento referente a este “merequetengue” tiene que ver con los calzados de las mujeres; dicen que un empresario del interior del país le hizo la propuesta a Nina de darle las zapatillas a “tuttas” las princesas del concurso, yyy la cosa ique está muy bien encaminada, sólo están a la espera de finiquitar detalles y conseguirle la horma indicada a la Clara Vegas que a según es la más patona y la empresa no tiene en su haber calzados que aguanten semejantes juanetes… ¡Suuustooo!... Yyy con este suculento repertorio de “dimes y diretes” me despido por hoy, no sin antes recordarles que mañana tenemos otra infalible cita; llena de chismes, noticias, escándalos, y más… ¡Gur bay!...

