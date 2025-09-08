Así nació el acercamiento entre Karol G y Los Melódicos: Ileana Capriles cuenta "lo que nadie sabe..."

Suscríbete a nuestros canales

Ileana Capriles, hija de Renato Capriles y actual responsable de Los Melódicos, reveló que desde el año pasado mantiene conversaciones con el equipo de Karol G, quienes asegur, estan interesados en el legado y la sonoridad de la emblemática orquesta venezolana como la misma Karol G ha confesado en entrevistas recientes tras el lanzamiento de su álbum Tropicoqueta.

Según relató Capriles, la manager y hermana de Karol G, Jessica Giraldo, la contactó por Instagram. En un principio pensó que se trataba de una broma o de los típicos mensajes que circulan en redes. Sin embargo, la insistencia fue creciendo hasta que finalmente se concretó un intercambio directo. “De pronto me dicen: queremos hablar con la gente del managment de Los Melódicos. Ahí entendí que la cosa iba en serio”, recordó.

La admiración de Karol G por Los Melódicos

En esas conversaciones, Ileana asegura que se evidenció una profunda admiración de Karol G y su entorno hacia la orquesta venezolana. “Me interrumpían para decirme lo mucho que los temas de mi papá habían marcado sus vidas. Decían: qué orquesta tan linda, crecimos escuchándolos”, relató. El interés inicial, según explicó, era grabar con la orquesta directamente, incluso preguntando si estaban radicados en Miami y cómo funcionaban las regalías de canciones como “Zúmbalo”, “Mi corazón” y “Ay amor”.

El sonido melódico en la música de Karol G

Capriles reveló que Karol G llegó a considerar incluir a Los Melódicos en su disco “Trópicoqueta”, proyecto que mezcla distintos géneros, desde baladas y vallenato hasta referencias directas al mambo y a la orquesta venezolana. Aunque finalmente no se concretó una colaboración formal, Karol G optó por recrear, en palabras de Ileana, el estilo de Los Melódicos en su tema 'Ay, amor' con 'Papacito', canción que, según confesó la colombiana, es la que más alegría le transmite de todo el álbum.

Puertas abiertas para el futuro

Aunque la grabación conjunta no se concretó, Ileana Capriles aseguró que la posibilidad sigue sobre la mesa. De hecho, mencionó que podría darse en el marco de un concierto sinfónico en Bogotá, donde Los Melódicos celebrarán su legado de más de seis décadas. “Yo le dije: te deseo que cumplas 67 años como los Melódicos, porque este negocio no es pegar un éxito, es mantenerse”, afirmó.

Un legado que trasciende

Para Ileana, el interés de Karol G es una muestra de que la música de Los Melódicos trasciende generaciones y géneros. “Ella muy inteligentemente se ha metido con ritmos distintos. El reguetón muchas veces es pasajero, pero esta apuesta de mirar hacia atrás y rescatar otras sonoridades es lo que le da permanencia”, concluyó.

