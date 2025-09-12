Exmiss Venezuela es criticada tras compartir luto por Charlie Kirk: así responde a los comentarios

Suscríbete a nuestros canales

Un simple gesto en Instagram la puso en el centro de la polémica. La exmiss Venezuela encendió las redes al publicar una historia en memoria de Charlie Kirk, activista conservador estadounidense asesinado recientemente, y lo que parecía un tributo inocente terminó desatando una avalancha de críticas, sin embargo, ella no tardó en dar la cara y defenderse con un mensaje cargado de fuerza y reflexión.

La historia que despertó la atención

La modelo compartió una imagen en luto por Charlie Kirk, compartida en las historias de Instagram, pero según explicó ella misma, el gesto no implicaba respaldo a todas las ideas o creencias del activista, sino un acto de solidaridad por la manera en la que perdió la vida.

Quién era Charlie Kirk

Charlie Kirk fue el fundador de Turning Point USA, organización juvenil conservadora en Estados Unidos. Durante su trayectoria, fue un reconocido activista político, polémico por sus posturas en temas como migración, elecciones y políticas sociales, y también por su defensa del conservadurismo juvenil.

El activista fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 durante un evento en Utah Valley University, donde recibió un disparo en el cuello , y aunque fue trasladado al hospital, falleció poco después.

La aclaración de la exmiss Venezuela

Frente a las críticas y dudas generadas, la exmiss publicó un video explicando su postura:

“Estoy haciendo esta historia porque muchos de ustedes me están atacando. El hecho de que yo haya subido esa historia no quiere decir que esté de acuerdo con todas sus ideas. No estoy apoyando todas sus creencias”, afirmó.

Añadió que lo que le motivó fue defender el derecho a expresarse, independientemente de las diferencias ideológicas:

“Esta persona fue controversial, sí, pero terminó asesinada simplemente por sus creencias y opiniones. ¿Por qué deberíamos limitar nuestra forma de pensar por miedo a incomodar a otros?”

Libertad de expresión y respeto

En su mensaje, la exmiss hizo énfasis en la importancia de respetar la diversidad de pensamiento y la libertad de manifestar opiniones: