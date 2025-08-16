Stephany Abasali responde a críticas sobre su color de piel y envía contundente mensaje

Suscríbete a nuestros canales

La actual Miss Venezuela 2024, Stephany Abasali, respondió este viernes a las críticas sobre su piel con un contundente mensaje.

A través de sus redes, Abasali difundió su respuesta por medio de las historias en su perfil de la red social Instagram.

Stephany Abasali responde a críticas sobre su color de piel

Tras recibir diversos comentarios negativos sobre su color de piel durante su participación en el Miss Aragua 2025, la actual Miss Venezuela envió un contundente mensaje en sus redes sociales.

De acuerdo con Abasali "yo soy blanca, yo soy pálida", recordó a demás que desde la época de los colonizadores "no todos somos iguales, no todos somos de piel oscura".

Mensaje de Stephany Abasali

Asimismo, resaltó que en durante su presencia en tarima "hay muchos factores", que la pueden hacer ver más blanca, como el reflejo de la luz, el maquillaje, entre otros.

En este sentido, la actual Miss Venezuela reiteró que "no todo lo que vemos tenemos que criticarlo", destacando que este tipo de comentarios "a mi no me afecta".

Sin embargo, enfatizó que "capaz llega alguna jovencita o algún jovencito que si le afecta" este tipo de "comentarios ignorantes" contra personas que podrían no tener "la fuerza mental" y no sepan manejarlo.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube