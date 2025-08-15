Netflix: conoce los tres mejores estrenos para disfrutar este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Todas las semanas, la plataforma de streaming Netflix renueva su catálogo y apuesta por los géneros que más emocionan a sus suscriptores agregando nuevas series y películas para que nunca se queden sin nada para ver.

A continuación repasamos los tres mejores estrenos de Netflix para ver este fin de semana:

Happy Gilmore 2

Esperada secuela que llegó este viernes a Netflix. "Happy, ya retirado del golf profesional, regresa al circuito no por gloria sino para financiar la escuela de danza de su hija, Viena", indica la sinopsis del filme.

La cinta fue dirigida por Kyle Newacheck y está protagonizada por Adam Sandler, Julie Bowen, Christopher McDonald, Ben Stiller, Benny Safdie, Benito Antonio Martínez Ocasio, John Daly, Jackie Sandler, Sadie Sandler y Sunny Sandler, entre otros. Tiene una duración de 114 minutos.

Gatillo

Serie coreana que llegó este viernes a Netflix. "En Corea del Sur, donde la posesión de armas está prohibida, un audaz policía y un astuto traficante protagonizan un tenso duelo cuando el país se llena de armas ilegales", indica la sinopsis de la serie.

La serie fue creada por Kwon Oh-Seung y está protagonizada por Kim Nam-gil, Kim Young-kwang, Park Hoon, Gil Hae-yeon, Kim Won-hae, Woo Ji-hyeon, Lee suk, Ahn Se-ho, Yang Seung-lee y Park Yoon-ho, entre otros. La primera temporada cuenta con 10 episodios que ya están disponibles en Netflix.

Una mujer normal

Película de Indonesia cuya primera temporada llegó esta semana a Netflix. "Cuando una enfermedad desconocida empieza a afectar a su vida, una mujer de la 'jet set' debe desentrañar el misterio tras esta dolencia antes de perderse por completo a sí misma", indica la sinopsis del filme.

La cinta fue dirigida por Lucky Kuswandi y está protagonizada por Marissa Anita, Dion Wiyoko, Gisella Anastasia, Widyawati, Mima Shafa, Sari Koeswoyo, Maya Hasan y Hatta Rahandy, entre otros. Tiene una duración de 110 minutos.

