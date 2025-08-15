¡Escándalo! Priscilla Presley enfrenta graves acusaciones tras la muerte de su hija Lisa Marie

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de la actriz y empresaria Priscilla Presley ha dado de qué hablar ahora que enfrenta un problema legal tras una nueva demanda presentada por sus antiguos socios comerciales.

Y es que, a más de dos años del fallecimiento de Lisa Marie, única hija de Elvis Presley y Priscilla, esta última enfrenta una grave acusación.

Priscilla Presley enfrenta acusación por la muerte de Lisa Marie

Según informaron medios internacionales de farándula, Priscilla Presley es acusada de acelerar su muerte por millonaria herencia que dejó el cantante.

Recordemos que, Lisa Marie, falleció en enero de 2023 a los 54 años, a causa de una complicación derivada de una cirugía bariátrica.

El pasado, 11 de agosto, los exsocios comerciales de Priscila Presley "presentaron una demanda por presunto fraude e incumplimiento de contrato, pero también por supuestamente acelerar la muerte de su hija".

“Priscilla sabía que la muerte de Lisa neutralizaba la amenaza de los esfuerzos de Lisa por destituir a Priscilla como única administradora del fideicomiso irrevocable del seguro de vida de Lisa, y Priscilla quería, en última instancia, controlar el fideicomiso Promenade y Graceland”, se afirma en la demanda.

Ante esta acusación, el equipo legal de la madre de la hija de Elvis Presley respondió en su defensa, alegando que solo se trata de una trampa para dañar su imagen.

“Esto no es más que un intento triste y cruel de manchar falsamente la reputación de una mujer de ochenta años en flagrante represalia por presentar una demanda para reparar la conducta indebida de Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus co-conspiradores”, dijo Singer al medio The Post en un comunicado.

“Acusar a una madre en duelo de contribuir a la muerte de su hija no es una defensa sensata; es una difamación maliciosa", agregó su abogado.

