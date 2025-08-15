¡De la pasarela al Capitolio! exmiss Venezuela busca revolucionar la política de EE.UU

Suscríbete a nuestros canales

Una de las figuras más conocidas de la farándula latina ha decidido oficializar su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el distrito 18 de Texas.

Tras años de activismo y visibilidad en los medios, esta ex reina de belleza de sale de la farándula y ahora busca defender los intereses de la comunidad latina en una de las ciudades más influyentes de Estados Unidos.

Con el respaldo del Partido Republicano, su campaña se centra en libertad, valores tradicionales y una firme oposición al socialismo. En su cruzada política, busca convertirse en la voz de la familia latina, especialmente para los votantes que creen que la política estadounidense necesita un giro conservador.

Un giro inesperado en la carrera de una reina

Después de ser Miss Venezuela en 1984 y brillar en el mundo del entretenimiento, Carmen María Montiel nunca imaginó que el mundo de la política sería el siguiente escenario de su vida, sin embargo, su pasión por defender la libertad y el bienestar de la comunidad hispana la llevó a hacer este salto inesperado.

A través de su plataforma, Montiel se ha comprometido a reconstruir los valores familiares y a proteger los derechos de aquellos que, como ella, han experimentado las consecuencias de gobiernos autoritarios.

Una candidata en ascenso

Montiel no solo tiene una historia de vida impactante, sino que también está generando expectativa en las encuestas. Según los últimos sondeos, la ex reina está en los primeros puestos con un 14% de apoyo, lo que la coloca en una posición favorable en la contienda electoral. Sin embargo, la competencia sigue siendo feroz, con un 27% de votantes indecisos, lo que asegura que las próximas semanas estarán llenas de emoción, sorpresas y probablemente más giros en su campaña.

