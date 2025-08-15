Jeff Bezos se viste de luto a pocos meses de su boda con Lauren Sánchez: "Fuimos tan afortunados de estar en su vida"

Suscríbete a nuestros canales

Pocos meses después de su boda con Lauren Sánchez en Venecia, el empresario y fundador de Amazon Jeff Bezos se viste de luto tras la muerte de un ser querido.

A través de sus redes sociales, el empresario estadounidense decidió informar la noticia y dejar una emotivas palabras.

Jeff Bezos se viste de luto

En la publicación, Jeff Bezos lamenta la muerte de su madre Jackie, quien falleció después de una "larga batalla con demencia por cuerpos de Lewy".

"Ella falleció hoy, rodeada de tantos de nosotros que la amábamos— sus hijos, sus nietos y mi papá", escribió en la publicación de la red social de la camarita. "Yo sé que ella sintió nuestro amor en esos momentos finales. Todos fuimos afortunados de estar en su vida. La tendré a salvo en mi corazón por siempre".

"Por el resto de su vida, esa lista de personas a amar nunca dejó de crecer. Ella siempre dio mucho más de lo que nunca pidió", agregó el empresario en su mensaje con una fotografía de su madre.

Jackie Bezos fue diagnosticada en el 2020 con esta enfermedad que afecta la memoria, el pensamiento, el movimiento, el estado de ánimo y la conducta.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube