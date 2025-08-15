¡Estallan las redes! Cazzu envía dura indirecta a Nodal por Instagram: mira el mensaje

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y rapera argentina Cazzu decidió reaparecer en sus redes sociales, luego de que se transmitiera la polémica entrevista del papá de su hija, Inti, el cantante mexicano Christian Nodal con la periodista Adela Micha.

A través de su cuenta de Instagram la artista compartió una historia en la que se puede leer un fragmento de una de sus canciones del álbum Latinaje: Engreído.

¿Cazzu le envía indirecta a Nodal?

En la imagen compartida por La Nena Trampa, se puede leer: "El amor y la calle se parecen. Porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle, y mucho menos del amor".

Aunque Cazzu no menciona directamente a su expareja, los internautas aseguran que esas palabras tiene su nombre y apellido luego de las recientes declaraciones del mexicano dónde defiende a capa y espada a su esposa, Ángela Aguilar.

Recordemos que esta entrevista, el cantante confesó toda la cronología de su polémico romance y la supuesta ruptura con la rapera argentina,

Además, algo que suma a una dura indirecta, es que el tema Engreído, de Cazzu, habla de un hombre que no sabe amar y que además ha ensuciado su nombre.

"Hablaste de mi como una cualquiera. Aunque me eches la culpa a mí, esto te pasó por presumido; tan lindo, pero solo por fuera. Tu ego es tu mayor castigo", son algunas de las frases más fuertes del tema.

