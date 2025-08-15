Las guerreras K-pop hacen historia: rompe récord como la película más vista en Netflix

Suscríbete a nuestros canales

Con 184 millones de reproducciones desde su estreno el 20 de junio, "Las guerreras K-pop" se posiciona como la segunda película más vista en la historia de Netflix, superando gigantes como "Equipaje de mano" y "No mires arriba". Solo la separan 16 millones del líder absoluto "Alerta roja" (200M), según datos oficiales de la plataforma. Este fenómeno global mantiene un ritmo imbatible pese a un leve descenso del 2% en semanas recientes, consolidándose como la #1 en inglés actualmente.

Dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang, la cinta reinventa el estilo NPR de "Spider-Man: Un nuevo universo" para contar la doble vida de Huntr/x: ídolos del K-pop que combaten demonios. Esta fantasía musical ha recibido aclamación unánime de crítica y público, siendo comparada con "Frozen" por su impacto cultural. La innovación estética se convirtió en su sello distintivo, fusionando ritmos coreanos con secuencias de acción cinematográficas que redefinen la animación.

Rumbo al Oscar y triunfo musical

Netflix confirmó su campaña para los Premios de la Academia centrada en "Mejor película animada" y "Mejor canción original", apostando por el tema "Golden". Este single ya escaló listas de Billboard, demostrando que la banda sonora trasciende la pantalla. La estrategia incluye proyecciones especiales para miembros de la Academia y lanzamiento de material making-of que revela los 3 años de desarrollo detrás del revolucionario diseño de personajes.

Fenómeno cultural imparable

Mientras la plataforma intensifica su promoción, medios especializados destacan que la película es "el equivalente animado de Netflix a Frozen" por su alcance generacional. El grupo ficticio Huntr/x ha inspirado +2.3 millones de coreografías en TikTok y líneas de merchandising agotadas. Analistas prevén que superará el récord de "Alerta roja" antes de septiembre, consolidando el poder global del K-pop más allá de la música.

