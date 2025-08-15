¡El universo se expande! Las primeras imágenes del spin-off de 'The Boys'

Suscríbete a nuestros canales

La serie The Boys de Amazon Prime Video se expande con una nueva serie precuela titulada Vought Rising, ha mostrado cómo lucirá el actor Jensen Ackles en su papel de Soldier Boy.

A través de las redes sociales, se pudo ver una imagen del traje que llevará el actor de 47 años de edad.

De 'The Boys' a 'Vought Rising'

Cabe destacar, que esta serie muestra una nueva mirada a los orígenes de Vought International. La historia se centrará en Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles, y Stormfront, encarnada por Aya Cash, dos personajes que dejaron una marca en The Boys.

La serie buscará revelar los secretos mejor guardados de Vought, sus experimentos y los eventos que consolidaron su poder mundial.

