"Cazzu sabía de la boda": Christian Nodal revela detalles de su polémico romance con Ángela Aguilar

Ya ha pasado un año desde que inició el polémico romance entre los cantantes mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar, dónde se vio afectado el corazón de la cantante argentina Cazzu.

Ahora, durante una entrevista con Adela Micha, el intérprete de 26 años confesó que se casó con la hija de Pepe Aguilar en Roma tan solo 21 días después de terminar su relación con Cazzu.

¿Cómo inició todo entre Ángela y Christian Nodal?

Durante la conversación, Christian Nodal confesó que desde que conoció a su esposa cuando grabaron la canción ‘Dime Como Quieres’, quedó totalmente flechado por ella.

“Ahí fue donde surgió el romance con ella, ¿no? Ahí fue donde dije: ‘wow, está bien bonito esto’. Por miedos, por enamorado, por todo, por perro, no pudimos hacer que eso funcionara (…) terminamos esa relación, no volvimos a hablar nunca más, en todo el tramo, en hasta el 14 de mayo de 2024”, contó.

Además, destacó que en ese reencuentro ya había puesto fin a su relación con Cazzu el 8 de mayo del mismo año.

De acuerdo con Christian Nodal, su decisión de casarse con Ángela Aguilar fue muy espontánea.

“Se dio todo, se dio todo. Entonces, que llamo al joyero, que llamo a un amigo… Nunca fue planeado (…) Todavía cuando fui a hablar con mi suegro el 22 (de mayo), fue para hablar y salir… Yo le iba a pedir que fuera mi novia, nunca le conté al suegro de que ‘me la voy a llevar’, no existía eso… Roma fue, literalmente, terminar el concierto en Ensenada”, dijo.

“En el avión (dije): ‘Ella es… ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir” (…) entonces, organizo una boda espiritual porque no se podía la legal”, ventiló.

¿Cazzu sabía de la relación?

Además, destacó que nunca fue infiel durante su relación con Cazzu, y confesó que todo llegó a su fin el 8 de mayo y luego de “seis” rupturas previas.

“Mi ex mencionó que ella se enteró con el público. Mi ex sabía de la boda… o sea, ya sabía que estaba casado, que me casé… ya sabía. Yo le avisé, creo, el 20 de mayo le estaba diciendo: ‘Oye, voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar y prefiero decírtelo yo por aquí’”, aseguró el cantante.

“Lo entendió. O sea, no hubo rollo, lo entendió. No sé cómo lo acomodó su corazón… a lo que entiendo, no muy bien (…) El 20 de mayo se le avisó: ‘Voy a empezar a salir con alguien’. Después, cuando salió la foto, me escribió y le dije: ‘Sí, es Ángela’”, sentenció.

Con estas declaraciones, el artista aclara todos los detalles de su relación la hija de Pepe Aguilar asegurando que "nunca hubo un corazón roto". Sin embargo, los internautas continúan con la polémica que la menor de la dinastía Aguilar fue la tercera en discordia.

