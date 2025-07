Un beso inesperado: Christian Nodal desata revuelo tras acercamiento con fan durante concierto en Jalisco

Suscríbete a nuestros canales

Durante su más reciente presentación en Lagos de Moreno, Jalisco, el cantante protagonizó un momento que dividió opiniones en redes: subió al escenario a un fan, lo abrazó con entusiasmo y le plantó un beso en la mejilla frente a miles de asistentes.

El fan es nada más y nada menos que un colega en el mundo musical, él también cantante, Ángel Mata, quién no dudó en compartir la emoción del momento a través de sus redes sociales, sin embargo no fue esta publicación la que se viralizó si no más bien los videos de los internautas retratando el afecto que Nodal le brindo al artista local mientras interpretaban “Volver, volver”, en el vídeo Christian le sonrie y lo besa en pleno escenario mientras Mata grababa con su celular y reaccionó entre risas, visiblemente emocionado.

¿Gesto espontáneo o actuación medida?

Aunque algunos asistentes defendieron la cercanía como parte del estilo carismático delcantante, otros señalaron que Nodal parecía “demasiado relajado” durante la presentación. Videos captados por el público muestran al artista echado en el escenario, compartiendo un cigarro con otro fan, y hablando con soltura. La escena generó comentarios sobre un posible consumo de alcohol antes o durante el show.

Ángel Mata, por su parte, salió al paso de la polémica y aclaró en su cuenta de TikTok que el beso fue “de compas” y que no hubo ningún tipo de intención más allá del momento afectivo. También agradeció públicamente el gesto y celebró haber vivido esa experiencia como artista emergente.

