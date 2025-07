El sueño que no pudo ser: Emely Barile se despide entre lágrimas del Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La influencer venezolana decidió mostrar su proceso completo hacia el certamen de belleza más importante del país aunque el desenlace no haya sido el esperado. Luego de seis meses de preparación, entrenamiento y expectativa, la creadora de contenido reveló que ni siquiera fue convocada a la EPI (Evaluación Presencial Integral), el primer filtro de selección.

En una serie de videos grabados entre el 25 y el 30 de julio, Emely compartió la crónica de una espera angustiante este 30 de julio. Día tras día, anunciaba que aún no había recibido el correo de confirmación. “Son las 5 de la tarde y no me han llamado. Yo ya me bañé, me preparé, terminé el día, y simplemente aún no”, decía en uno de los clips.

“Tenía miedo al hate, pero decidí mostrarlo todo”

Barile confesó que muchas personas le recomendaron llevar el proceso en silencio por si no quedaba. Pero ella eligió lo contrario: “Pensé que, al compartirlo, podía inspirar a alguien. Aunque no quedara”. Sin embargo, la presión social y el miedo al qué dirán fueron parte del costo emocional. “Me da miedo la burla, el típico ‘te lo dije’. Pero también me ha escrito tanta gente agradeciéndome porque han comenzado a hacer cosas porque los motive de alguna manera”.

Un final sin corona, pero con mensaje

El 30 de julio, último día de llamados, Emely asumió el resultado con madurez aún sin tener respuesta “Oficialmente no voy al Miss Venezuela. Es un pequeño fracaso, no uno grande, porque me lo imaginaba. Lo más duro fue no poder demostrar quién soy, ni siquiera tener la oportunidad de que me conozcan”.

A pesar del resultado, Emely aseguró que el proceso la transformó. “Me ayudó a recuperar una parte de mí que sentía que había perdido: la del reto, la disciplina, la competencia”.

Aunque no estará en el Miss Venezuela, su testimonio ya es uno de los más comentados en redes, demostrando que, a veces, los sueños que no se cumplen son una experiencia de vida.

