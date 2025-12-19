¿Habrá reconciliación familiar? Esto dijo Emiliano Aguilar sobre un reencuentro con su padre Pepe Aguilar

Suscríbete a nuestros canales

Consultado directamente sobre la posibilidad de reconciliarse con su padre, Pepe Aguilar, y sus hermanos Ángela, Leonardo y Aneliz durante las fiestas, Emiliano Aguilar fue incisivo. “Yo ahorita no quiero nada que ver, no me interesa ahorita”, afirmó durante su entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando. Con esta declaración, el artista descartó cualquier gesto de acercamiento en el corto plazo, cerrando la puerta a un reencuentro navideño que muchos seguidores de la familia especulaban.

Antecedentes de un conflicto público y profundo

La postura actual de Emiliano no es un incidente aislado, sino el punto más reciente de un distanciamiento que se ha vivido de manera pública. El conflicto escaló hace meses cuando Emiliano salió en defensa de su madre, Carmen Treviño, tras unas declaraciones de Pepe Aguilar. La situación se enredó más con desencuentros en redes sociales, incluyendo publicaciones burlonas desde la cuenta del perro familiar y la exclusión de Emiliano de eventos como la boda de su hermana Ángela. Pepe Aguilar, por su parte, ha expresado en el pasado que su hijo "no quiere tener nada que ver" con la familia, respetando su decisión pero dejando la puerta abierta.

El incidente del concierto

Pocos días antes de la entrevista, un nuevo evento avivó la discordia. Emiliano se mostró molesto al enterarse de que sus hijas habían asistido a un concierto de Ángela Aguilar en San Diego sin su autorización. Aclaró en redes sociales que la decisión fue tomada únicamente por la madre de las niñas: “Yo nunca di autorización para que llevaran a mi hija al concierto de Ángela”. Este episodio, lejos de ser una señal de acercamiento, reforzó para Emiliano la falta de comunicación y respeto a sus límites dentro del conflicto familiar.

Críticas a la tía "chismosa"

Emiliano no limitó sus críticas a su padre y hermanos. Durante sus declaraciones, también arremetió contra su tía, Marcela Rubiales (hermana de Pepe Aguilar), a quien calificó de “chismosa” por, según él, involucrarse en la disputa para defender a su hermano. Este comentario amplía el frente del conflicto y sugiere que las tensiones se extienden a otros miembros del clan Aguilar, dificultando aún más cualquier gestión de paz familiar.

El futuro de una dinastía

Sus declaraciones niegan cualquier reconciliación simbólica para la Navidad y pintan un panorama complejo para el futuro de una de las dinastías más emblemáticas de la música mexicana. Mientras Pepe Aguilar y sus otros hijos han seguido mostrándose como una unidad pública, Emiliano consolida desde Guadalajara su camino independiente, tanto en su vida personal como en su carrera musical alejada del estilo regional familiar.

