¡Se hizo viral! El incómodo momento que vivió Leonardo DiCaprio en la puerta de una fiesta exclusiva

Por Eili Aranza Devia Viloria
Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 10:15 am
El actor y productor de cine estadounidense, Leonardo DiCaprio, vivió un incomodo momento al ser retenido por la policía en Ibiza antes de entrar a una fiesta exclusiva. 

A través de las redes sociales, se hizo viral un video del momento en el que el actor de 50 años fue interceptado por los agentes policiales para pedirle su identificación. 

El incómodo momento de Leonardo DiCaprio 

El hecho ocurrió justo cuando iban a entrar a un evento organizado por Patron y Arón Piper, en el que estaban estrellas como Kendall Jenner y Tobey Maguire.

En el audiovisual, se puede ver que Leonardo DiCaprio estaba junto a su novia Vittoria Ceretti y fueron retenidos por la Guardia Civil junto a otros amigos antes de ingresar a una fiesta privada en Tequila.

