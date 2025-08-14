El Club de los 27: la trágica coincidencia que une a estas leyendas musicales

Suscríbete a nuestros canales

El “Club de los 27” es uno de los mitos más persistentes de la música popular: un grupo de artistas que murieron a los 27 años, la mayoría en circunstancias trágicas y con carreras interrumpidas en su punto más alto. Aunque la expresión surgió con fuerza en la década de 1970, el patrón comenzó mucho antes, alimentando teorías y fascinación mediática.

La lista se remonta a 1938 con Robert Johnson, pionero del blues, cuya muerte envenenado en Mississippi dio pie a la leyenda de que había vendido su alma. Décadas después, entre 1969 y 1971, se registró una seguidilla de muertes que cimentó el mito: Brian Jones (The Rolling Stones) murió ahogado; Jimi Hendrix falleció por complicaciones tras ingerir somníferos y alcohol; Janis Joplin fue hallada muerta por sobredosis de heroína; y Jim Morrison (The Doors) murió en París, en un caso que aún genera especulaciones.

En los años noventa, el “Club” volvió a tomar protagonismo con Kurt Cobain, líder de Nirvana, quien se quitó la vida en 1994 tras batallar contra la depresión y la adicción. En el 2000, la escena se amplió con la pérdida de Richey Edwards, guitarrista y letrista de Manic Street Preachers, declarado legalmente muerto años después de su misteriosa desaparición. En 2011, Amy Winehouse, con su inconfundible voz y estilo retro, murió por intoxicación etílica, cerrando un capítulo reciente del mito.

Otros miembros incluyen a Alan Wilson (Canned Heat), fallecido por sobredosis en 1970; Dave Alexander (The Stooges), víctima de complicaciones hepáticas en 1975; Kristen Pfaff, bajista de Hole, que murió de sobredosis en 1994; y la cantante argentina Valentín Oliva, conocida como “Wos” en rumores desmentidos, reflejando cómo el mito trasciende la realidad y se mezcla con leyendas urbanas. La fascinación por el “Club de los 27” persiste, no por superstición comprobada, sino por la fuerza creativa y la intensidad de vidas que, aunque breves, siguen influyendo en generaciones.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube