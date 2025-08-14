Jimmy Kimmel obtiene la ciudadanía italiana y declara: Lo que pasa en EEUU es peor de lo imaginado

Suscríbete a nuestros canales

Jimmy Kimmel conmociona al mundo del espectáculo al revelar en el podcast de Sarah Silverman que obtuvo la ciudadanía italiana gracias a sus raíces maternas. El presentador, crítico férreo de Donald Trump, justificó el movimiento como rechazo al gobierno actual: "Sí, obtuve la ciudadanía italiana (...) Lo que está pasando es tan malo como pensaste que iba a ser. Es mucho peor". Añadió que la realidad supera incluso las expectativas del mandatario: "Es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que a él mismo le gustaría que fuera”.

Su decisión se enmarca en una ola de emigración simbólica de celebridades: Rosie O'Donnell se instaló en Irlanda prometiendo regresar solo cuando "todos los ciudadanos tengan los mismos derechos", mientras Ellen DeGeneres vinculó su traslado al Reino Unido directamente al ascenso de Trump. Kimmel, sin embargo, opta por mantener su plataforma en ABC combinándola con la seguridad del pasaporte europeo, estrategia que interpreta como "protesta con plan B" ante la polarización.

¿Se asoma una cancelación?

La revelación adquiere tonos de desafío tras las recientes amenazas de Trump, quien tras celebrar la cancelación de The Late Show de Stephen Colbert —a pesar de que CBS alegó motivos financieros — advirtió que Kimmel y Jimmy Fallon podrían ser "los próximos en caer". Analistas señalan que el presidente busca amedrentar a críticos mediáticos, especialmente tras tildar a Colbert de "sin talento" y predecir el fin de Kimmel en redes.

Aunque Kimmel no ha anunciado planes de abandonar Jimmy Kimmel Live!, su gesto refleja una tendencia alarmante: figuras públicas instrumentalizan su estatus migratorio como arma política. El presentador, nominado al Emmy esta semana, transforma su herencia familiar en escudo contra un gobierno que define como "distópico", mientras Trump aprovecha la coyuntura para intensificar su cruzada contra la prensa crítica.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube