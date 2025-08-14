¿Matrimonio con contrato? Revelan la verdad sobre la relación de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

La relación entre el futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez ha dado mucho de qué hablar tras su reciente propuesta de matrimonio luego de nueve años de relación.

Luego de este compromiso, medios internacionales de farándula y los internautas, han especulado el posible motivo por el cuál tardaron tanto años en llevar su romance al altar.

¿Contrato entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

En este sentido, se ha especulado sobre un posible acuerdo prenupcial que incluiría una pensión mensual para Georgina Rodríguez y la propiedad de la mansión de Cristiano Ronaldo en La Finca, Madrid, en caso de un futuro divorcio.

Aunque no hay confirmación oficial de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez hayan firmado un acuerdo prenupcial, se piensa que es debido a que no habían llegado a un acuerdo antes, tardaron nueve años en comprometerse.

Cabe destacar, que según el canal portugués TV Guia, la pareja ya habría firmado en 2017 el acuerdo que estipula "que CR7 estaría obligado a pagar una pensión vitalicia de 110,000 dólares a su pareja en caso de que ambos se separaran".

Sin embargo, todas estas especulaciones surgieron luego de los rumores de que esta pareja se había casado en secreto, cuando en realidad apenas ahora es que están por contraer nupcias.

