¡De impacto! El radical cambio físico de Amaia Montero, exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' que causa revuelo

La famosa cantante española y exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh', Amaia Montero sorprendió a sus seguidores con una nueva fotografía desde la intimidad de su cama.

A través de su cuenta de Instagram, la artista mostró una fotografía en la que luce un rostro radiante y feliz, todo lo contrario con la imagen que compartió en 2022, también desde una cama para hablar de la depresión que vivía.

Amaia Montero y su problema de depresión

Recordemos que hace pocos años, la intérprete dio de qué hablar al usar sus redes sociales para mostrarse transparente y contarle a sus seguidores y al mundo el difícil momento que estaba viviendo.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de que me sirve la vida?", escribió entonces junto a la polémica foto en blanco y negro.

Además, en 2024 Amaia Montero regresó a los escenarios durante la gira de la cantante colombiana Karol G. Este regreso a los escenarios de la española hizo feliz a sus seguidores quienes nunca dejaron de mostrarse apoyo en sus redes sociales.

