Salud

¡De impacto! El radical cambio físico de Amaia Montero, exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' que causa revuelo

La exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' reapareció en redes sociales.

Por Eili Aranza Devia Viloria
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 12:49 pm

La famosa cantante española y exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh', Amaia Montero sorprendió a sus seguidores con una nueva fotografía desde la intimidad de su cama.

A través de su cuenta de Instagram, la artista mostró una fotografía en la que luce un rostro radiante y feliz, todo lo contrario con la imagen que compartió en 2022, también desde una cama para hablar de la depresión que vivía.

Amaia Montero y su problema de depresión

Recordemos que hace pocos años, la intérprete dio de qué hablar al usar sus redes sociales para mostrarse transparente y contarle a sus seguidores y al mundo el difícil momento que estaba viviendo.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de que me sirve la vida?", escribió entonces junto a la polémica foto en blanco y negro.

Además, en 2024 Amaia Montero regresó a los escenarios durante la gira de la cantante colombiana Karol G. Este regreso a los escenarios de la española hizo feliz a sus seguidores quienes nunca dejaron de mostrarse apoyo en sus redes sociales. 

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
Miami
belleza
Miércoles 13 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América