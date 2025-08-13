En imágenes: María Gabriela Isler muestra la última etapa de su embarazo

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y exreina de belleza venezolana, María Gabriela Isler decidió compartir una sesión de fotos muy especial, para mostrar su avanzado embarazo.

A través de sus redes sociales ya había publicado un carrete de fotos desde el mar en el que se mostró muy feliz con su pancita. Sin embargo, ahora decidió hacer unas fotos más al estilo de una reina.

María Gabriela Isler luce su pancita de embarazo

"Porque saben que también disfruto un glam shoot... No podía faltar registrar este embarazo desde un enfoque más elegante", escribió la Miss Venezuela 2012 y Miss Universo 2013.

"Y ahora más, que se viene la niña de la casa", añadió María Gabriela Isler.

En las imágenes, la modelo luce un elegante vestido de color beige con el que resalta su belleza y muestra orgullosa su embarazo.

"Doy gracias infinitas a Dios por un embarazo perfecto, sano y en completa paz y bienestar… y por permitirme hacer estas fotazas hermosas para guardar en mi álbum de recuerdos del corazón en mi hermosa Venezuela", añadió la criolla en otra publicación.

