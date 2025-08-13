Jacqueline Aguilera revela por qué incluyó a Emely Barile en el Miss Grand Venezuela: la razón te dejará sin palabras

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas semanas, las redes sociales se hicieron eco del episodio que dejó a Emely Barile fuera del Miss Venezuela. La joven creadora de contenido, que llevaba tiempo preparándose y soñando con esa pasarela, ni siquiera logró llegar a la etapa de presentación de la entrevista preliminar lo que Emely comentó entre lágrimas, en sus plataformas, ganándose tanto mensajes de apoyo como comentarios críticos.

Pero la vida, con un tanto de ayuda de Jacqueline Aguilera, directora nacional del Miss Grand Venezuela, terminaron dándole una oportunidad para el inicio de un nuevo capítulo.

¿Cómo se da la oportunidad?

En entrevista con el medio Promo, Aguilera confesó que conocía la historia de Barile por las publicaciones que esta hacía en TikTok.

“Vi todas las movidas que ella se estaba haciendo esos días, de que si la llamaban, o sea, de lo que estaba haciendo hasta que no la llamaron y la verdad bueno, me sentí un poquito como que mal porque no tuvo la oportunidad de demostrarlo,”, relató.

Sin avisar a su equipo y movida únicamente por su intuición, la ex Miss Mundo le envió un mensaje directo a Barile para invitarla al casting final del Miss Grand Venezuela.

"Quise darle la oportunidad de poner en práctica lo que había aprendido de lo que estaba hecha qué tenía para demostrar por qué quiere estar en un certamen de belleza”, aseguró.

Entre amores y detractores

La incorporación de Barile al Miss Grand Venezuela no ha pasado desapercibida. Aguilera admite que la joven genera opiniones divididas:

“Mucha gente la quiere, mucha gente no, y eso es parte de la actualidad. Hoy todo pasa por las redes sociales”.

Con su decisión, Aguilera no solo le dio a Barile una nueva plataforma, sino que también encendió el debate sobre cómo las redes pueden ser un trampolín para llegar a un certamen de belleza. Y aunque las reacciones están polarizadas, la historia demuestra que, a veces, un “no” puede abrir la puerta a un “sí”.

