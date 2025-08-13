¿Cate Blanchett se une al Juego del Calamar?: esto dijo la actriz sobre un posible spin-off

Suscríbete a nuestros canales

El inesperado cameo de Cate Blanchett como reclutadora estadounidense en el final de "El Juego del Calamar" temporada 3 dejó a fans hipnotizados. La ganadora del Oscar apareció durante minutos cruciales jugando ddakji frente al Front Man, sembrando la gran incógnita: ¿retornará en el spin-off americano? Aunque la serie no logró replicar el éxito crítico inicial, su aparición se convirtió en el momento más comentado globalmente según Variety.

En entrevista exclusiva, Blanchett desvela el misterio tras su participación: “Me dieron un par de storyboards. Tuve que aprender a jugar ddakji muy rápido. Tuve que practicar y practicar [...] Fue uno de mis trabajos más misteriosos”. Sobre su posible regreso, la actriz revela: “Estoy completamente abierta a cualquier cosa [...] Quiero decir, me encantaría volver a trabajar con David [Fincher]”, aunque admite desconocer los planes reales de Netflix.

La incertidumbre rodea el spin-off estadounidense, pues ni siquiera el creador Hwang Dong-hyuk tiene noticias oficiales. El showrunner coreano confesó a THR: “Honestamente, nada se me ha dicho oficialmente [...] Si David Fincher hiciera una versión estadounidense, definitivamente la vería”. Esta falta de confirmación contrasta con los rumores que vinculan al director de "Seven" al proyecto, generando expectativas desbordadas entre millones de seguidores.

Pese a los 106.3 millones de vistas en diez días que rompieron récords, la temporada 3 enfrentó críticas por su final agridulce y mensaje social diluido. Analistas sugieren que Netflix evaluará estas reacciones antes de greenlightear el spin-off, mientras los fans especulan si el cameo de Blanchett fue solo un guiño o la semilla de un nuevo universo expandido que podría revitalizar la saga.

