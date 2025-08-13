Yordano comparte la historia de su padre: así fue como construyó un imperio publicitario

Suscríbete a nuestros canales

Hurgando entre papeles, Yordano descubrió “el coraje de un hombre hecho así mismo a punta de trabajo, esfuerzo y amor por su familia”, refiriéndose a su padre, Vincenzo Di Marzo, con una emoción palpable en cada palabra. El cantautor recuerda cómo aquel inmigrante italiano cumplió el sueño de fundar una de las primeras empresas de vallas publicitarias en Venezuela: STYLE Aficheras Nacionales.

Vincenzo llegó a Puerto La Cruz proveniente de Roma con un amigo, con el sueño de “fare l’America”, y su primer trabajo fue como pintor de carteles publicitarios. Con constancia y visión, transformó su esperanza en una compañía pionera en publicidad exterior, símbolo de una nueva era comunicacional en Venezuela.

Yordano expresa con profundo orgullo: “Que orgulloso estoy de mi Padre, y de todo lo que construyó para superarse y hacerse un lugar en el mundo.” Su admiración trasciende el mérito profesional y se nutre del amor filial, un relato que conecta con cualquier lector que valore el esfuerzo como motor de éxito.

Además, en redes ha compartido detalles entrañables, como el gesto tierno de su padre: “Me las regalaba mi Papá Vincenzo Di…” mientras lo recuerda con cariño y nostalgia, símbolos de una relación construida con detalles memorables.

