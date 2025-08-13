Omar Enrique preside el Comité de Ferias de La Chinita: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El cantante zuliano, Omar Enrique fue designado presidente del Comité de Feria de Nuestra Señora de Chiquinquirá, bajo la gestión del alcalde del Municipio Maracaibo, Gian Carlo Di Martino Tarquino.

En este sentido, el criollo estará al frente de la conocida Feria de la Chinita que cada año convoca a miles de fieles y visitantes de Maracaibo, estado Zulia y de otras regiones del país.

Omar Enrique a cargo de la Feria de la Chinita

Recordemos que, la Feria de la Chinita que se celebra del 11 al 18 de noviembre, representa una de las festividades más arraigadas y esperadas de Venezuela.

En este sentido, la posición de Omar Enrique como presidente de las ferias promete darle un nuevo impulso a una celebración que fusiona fe, cultura, turismo y tradición popular.

“La idea es convertir a la Feria de la Chinita en un polo turístico para que venga gente de toda Venezuela y gente de otros países. Vamos a convertir a la Feria de la Chinita en un referente obligatorio en Suramérica como fiestas patronales de todo el hemisferio sur y Centroamérica", aseguró el príncipe del merengue.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube