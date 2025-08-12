Desde castillos hasta casas en forma de balón: los hogares más alucinantes y caros de la farándula

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo de la farándula, el lujo y la extravagancia no conocen límites. Las celebridades no solo compiten en talento y fama, sino también en la originalidad y magnitud de sus residencias. Desde castillos que parecen sacados de cuentos medievales hasta mansiones futuristas en incluso una casa con forma de balón de fútbol, estos hogares no solo reflejan el poder adquisitivo de sus dueños, sino también su personalidad y estilo de vida únicos.

Acompáñanos a descubrir las casas más insólitas y millonarias que están dando de qué hablar en el mundo de los famosos.

Naomi Campbell y su legado inmobiliario de impacto

Con un patrimonio que ronda los 80 millones de dólares, la supermodelo Naomi Campbell ha sido dueña de propiedades sorprendentes. Entre ellas destaca un lujoso apartamento en Park Avenue y una residencia vanguardista en Moscú diseñada por la reconocida arquitecta Zaha Hadid. Pero quizá lo más llamativo fue su casa ecológica de estilo futurista, supuestamente un regalo de su ex pareja, el multimillonario Vladislav Doronin, en su cumpleaños 41 en 2011.

Johnny Depp y su encantador pueblo francés

El actor invirtió cerca de 14 millones de dólares en restaurar un pintoresco conjunto en Francia que conserva estructuras originales de piedra y madera, sumando un parque de patinaje, dos piscinas, un bistró local, 15 habitaciones y seis casas para invitados. Esta finca parece sacada de un cuento, pero con toques muy contemporáneos.

La mansión victoriana de Kat Von D

La tatuadora y estrella de Miami Ink compró en 2016 una antigua residencia estilo Reina Ana de tres pisos por 6.5 millones de dólares. Tras seis años de minuciosa renovación, la casa de 25 millones de dólares hoy impresiona con detalles que van desde techos dorados hasta una piscina roja sangre, reflejando la personalidad única de Kat en cada rincón.

El parque acuático privado de Celine Dion

En Florida, la cantante y su esposo René Angélil tardaron dos años en construir una mansión sobre 2 hectáreas que incluye un parque acuático al aire libre con toboganes, un puente peatonal y piscinas, además de pista de tenis, casa de playa y varias casas de huéspedes. Pese a ponerla a la venta por 72 millones de dólares en 2013, no se vendió sino hasta 2017, y por poco más de la mitad del precio inicial.

La mansión musical de Will Smith en California

Will Smith vive en una residencia que destaca por su tamaño y diseño exclusivo. Con espacios dedicados a la meditación, oficinas privadas, teatro, sala de juegos, estudio de grabación, además de un lago con embarcadero, cancha de tenis y baloncesto, y piscina, esta propiedad está valorada en unos 42 millones de dólares.

La propiedad con pista privada de John Travolta

En Ocala, Florida, el actor posee una vivienda con un aeropuerto personal de casi 2.4 kilómetros, para pilotar sus aviones privados y viajar con libertad. El interior es elegante, con mobiliario antiguo y suelos de mármol. Esta imponente mansión se estima en 28 millones de dólares.

La mansión frente a Zuma Beach de Lady Gaga

Recientemente adquirida, esta propiedad de 2.4 hectáreas en Malibú cuenta con una distribución irregular, cinco recámaras, doce baños y vistas directas a Zuma Beach. Su precio aproximado es de 27 millones de dólares, y refleja la extravagancia que caracteriza a la cantante.

La residencia arquitectónica de Rihanna

Ubicada en Pacific Palisades, Los Ángeles, esta casa con formas poco convencionales tiene siete dormitorios, nueve baños, piscina y sala de juegos. Comprada por la artista por 12 millones de dólares, la propiedad ocupa más de 3,000 metros cuadrados y está rodeada de vecinos famosos como Heidi Klum.

La icónica casa balón de Lionel Messi

El astro del fútbol argentino es dueño de una mansión que emula la forma de un balón de fútbol, valorada en aproximadamente 5 millones de dólares. Cuenta con un campo de fútbol en miniatura, piscina y cine privado. Esta propiedad es solo una de las varias adquisiciones inmobiliarias del deportista.