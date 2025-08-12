Ileana Márquez pone bajo la lupa a las candidatas del Miss Venezuela y habla del silencio de Stephany Abasali para el Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

Ileana Márquez, la mujer que hizo historia al convertirse en la primera madre en ganar el Miss Venezuela, ofreció una entrevista en la que no se guardó nada sobré su opinión del recién anunciado top 25 de candidatas.

Ileana afirmó con seguridad:

"Las chicas que están este año, tienen diamantes en bruto, no solamente para conseguir a las tres ganadoras que nos vayan a representar sino que siempre se necesita talento en el país que represente a Venezuela y la verdad es que este año va a estar muy, muy interesante..."

Aprovechó el momento para enviar un mensaje a las candidatas invitándolas a conocer su valor y lo que quieren para que sus objetivos puedan ser cumplidos, se refirió al empoderamiento como base fundamental para conseguir lo que se desea.

Sobre el Miss Universo: un silencio que levanta sospechas

"Nunca pueden subestimar a una venezolana, ¡jamás!", comenzó diciendo Ileana, refiriéndose al silencio de Stephany Abasali, la actual representante venezolana rumbo al Miss Universo y continuó: “Por el hecho de que ella no está mostrando lo que está realizando no quiere decir que ella no va a sacar las garras, ella se las trae... y después hablaremos..."

Afirmó con seguridad que se está preparando correctamente, que su estrategia de guardarse para Tailandia está muy bien pensada, que es allá donde tiene que "sacar su artillería pesada".

Experiencia que respalda sus palabras

Además de su título nacional, tiene experiencia internacional y sabe de primera mano la presión que implica representar a Venezuela en un escenario global. “No es solo belleza, es estrategia, seguridad y conexión con el público”, remarcó, dejando claro que, en su opinión

Entre sus nuevos proyectos planteó que será nada más y nada menos que la animadora del Miss Venezuela El Reality una plataforma donde se conocerán a las misses mucho mejor.

"Se vienen actividades que yo nunca hice y estoy muy segura de que se van a enganchar a la TV".

