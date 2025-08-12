Almighty llega a Caracas con el Endiosau Tour: será un show lleno de sorpresas

Suscríbete a nuestros canales

Caracas se prepara para una noche cargada de ritmo, fuerza y actitud con la llegada del cantautor puertorriqueño Almighty y su explosivo “Endiosau Tour”. El evento, producido por Indus3 Producciones, Oz Show y Qubix Productions, se realizará el próximo 2 de noviembre en Siga La Vaca, ubicado en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, donde la vibra urbana tomará cada rincón del lugar.

Este tour, que viene arrasando en varios países de Latinoamérica, aterriza en Venezuela con una propuesta fuera de serie: una producción de alto impacto, sorpresas exclusivas y un repertorio que incluye éxitos como “ADD”, “Haze”, “Panda (Remix)”, “Ocho” y las colaboraciones que lo han consagrado junto a artistas como Farruko, Bad Bunny y Bryant Myers, prometiendo hacer vibrar al público de principio a fin.

¿El futuro del trap?

Alejandro Mosqueda Paz, mejor conocido como “El Niño Terrible del Trap”, ha forjado su nombre en la escena por su versatilidad lírica, su estilo inconfundible y la intensidad de cada presentación. De origen puertorriqueño y ascendencia cubana, Almighty promete una conexión directa con sus fanáticos, quienes vivirán una noche inolvidable bajo el pulso frenético del trap latino.

Las entradas ya están disponibles a través de maketicket.com.ve para todos los que quieran asegurar su lugar en esta cita musical que encenderá Caracas. La apertura de puertas será desde temprano para que la energía comience desde el primer minuto. Más detalles y adelantos pueden seguirse en Instagram a través de las cuentas @qubixproductions, @indus3pro y @ozshows.

