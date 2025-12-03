La polémica vida de Rosita: fama, escándalos y vínculos con el “Niño Guerrero”

Suscríbete a nuestros canales

Jimena Romina Araya Navarro, conocida en el mundo del entretenimiento como “Rosita”, pasó de ser una figura televisiva popular a enfrentar acusaciones graves que terminaron con sanciones internacionales. Su historia mezcla farándula y denuncias criminales.

Luego de muchos años en los que su nombre no resonaba tan fuerte, El gobierno de Estados Unidos informó este miércoles 3 de diciembre de 2025, que el caso de la venezolana habría sido reactualizado, además de las denuncias que la relacionan con la fuga del pran Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, del penal de Tocorón en 2012.

De la televisión al escándalo: los inicios públicos de Rosita

Jimena Araya nació el 5 de septiembre de 1983 en Maracay, estado Aragua, Venezuela. Bajo el apodo “Rosita” alcanzó notoriedad gracias a su participación en programas de humor y entretenimiento, en especial con su papel en los sketches del programa A que te ríes!, transmitido por Venevisión. En esa etapa, su imagen pública combinaba humor, sensacionalismo y una exposición mediática frecuente.

Durante esos años, Rosita también participó en presentaciones, modelaje y otros proyectos vinculados con la farándula, lo que le permitió construir una figura reconocida en ciertos círculos del espectáculo venezolano. Pero su popularidad se vería empañada por acusaciones que cambiarían radicalmente su rumbo.

La fuga del “Niño Guerrero” y las acusaciones: orden de captura, detención y libertad condicional

El 30 de agosto de 2012, el reo “Niño Guerrero” escapó del penal de Tocorón, lo que desencadenó una investigación en la que aparecía vinculada Rosita. Las autoridades emitieron una orden de captura en su contra por presunta cooperación en la fuga y encubrimiento.

El 29 de octubre de 2012 fue detenida en Valencia, estado Carabobo, tras permanecer prófuga cerca de un mes y diez días. La acusación formal fue por fuga de detenido en grado de cooperadora y encubrimiento, según el Ministerio Público.

Poco después, el 6 de noviembre de 2012, un tribunal emitió su boleta de excarcelación bajo régimen de presentación, con medidas cautelares: debía comparecer cada 15 días ante los tribunales y se le prohibió salir del estado Aragua mientras se desarrollaba el juicio. Con esto se suspendió su privación de libertad mientras se espera una resolución final del caso.

La sanción internacional de 2025: su nombre entre los señalados del Tren de Aragua

El 3 de diciembre de 2025, la oficina de sanciones del gobierno de Estados Unidos, Office of Foreign Assets Control (OFAC), incluyó a Jimena Araya, “Rosita”, en su lista de personas sancionadas por presunto apoyo material a grupos delictivos.

Según el comunicado oficial, ella forma parte de un grupo de cinco personas del mundo del entretenimiento acusadas de haber colaborado con dicha organización, incluyendo ayuda en la fuga del “Niño Guerrero” en 2012. Las sanciones implican el bloqueo de sus activos en EE. UU. y la prohibición de transacciones con ciudadanos o entidades de ese país. Este hecho reaviva el caso y sugiere una expansión internacional del alcance del escándalo que la involucra.

¿Qué es de su vida actualmente?

Vive en Estados Unidos y trabaja para varias marcas haciendo publicidad, es madre soltera de Uziel, su único hijo de dos años

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube