¡Escándalo en EEUU! OFAC sanciona a Jimena Araya "Rosita" por esta razón

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) anunció este miércoles 3 de diciembre de 2025 nuevas sanciones contra una red de individuos venezolanos y entidades, entre los cuales figura la actriz y modelo venezolana Jimena Romina Araya Navarro, alias "Rosita".

El Tesoro de EEUU identifica a "Rosita" como parte de una red de cinco personas afiliadas a la industria del entretenimiento que proporcionaron apoyo material a una banda transnacional.

De acuerdo con el escrito, por ejemplo, Jimena Romina Araya Navarro supuestamente ayudó a Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias "Niño Guerrero") a escapar de Tocorón, estado Aragua, en 2012, y otros delincuentes de la red, que han lavado dinero.

Como resultado de la medida, todos los bienes e intereses en bienes que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada, explica la OFAC en su sitio web.

Otros venezolanos sancionados con Araya

Además, la OFAC sanciona a varias personas en Venezuela, entre las que figuran Richard José Espinal Quintero, Noé Manasés Aponte Córdova y Asdrúbal Rafael Escobar Cabrera.

Finalmente, la OFAC también sanciona a Cheison Royer Guerrero Palma, medio hermano de Niño Guerrero.

Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, Richard Jose Espinal Quintero, Noe Manases Aponte Cordova, Asdrubal Rafael Escobar Cabrera y Cheison Royer Guerrero Palma están siendo designados de conformidad con la EO 13581, según enmendada, y de conformidad con la EO 13224.

