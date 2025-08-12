¡Lo hizo de nuevo! Kylie Jenner presume su perfecto español junto a Victoria VIllarroel

Suscríbete a nuestros canales

Victoria Villarroel, creadora de contenido y empresaria venezolana, brilló en la exclusiva celebración del 28° cumpleaños de Kylie Jenner en Los Ángeles. Durante el encuentro, capturó un momento íntimo donde la estrella estadounidense expresa cariño por su tierra natal gritando "Te amo, Venezuela", junto al reconocido maquillador Ariel.

La conexión entre ambas data de 2015, cuando Villarroel se integró a Jenner Communications como gerente de oficina y escaló hasta convertirse en asistente personal clave de la fundadora de Kylie Cosmetics. Hola! USA destaca que Victoria manejó agenda y proyectos estratégicos hasta 2020, año en que anunció su salida para emprender con su marca de belleza @venezuelanglow, enfocada en ingredientes andinos.

Anteriormente, Kylie se viralizó en redes junto al maquillador Ariel al practicar su perfecto español repitiendo expresiones populares de Venezuela como: "arrechisima", lo que desató una ola de cumplidos por millones de seguidores.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube