El imperio de los Barbozas: conoce a qué se dedica la familia de las hermanas Jessica y Sascha

Desde Maracaibo, las hermanas Jessica y Sascha Barboza han llevado el apellido familiar a millones de pantallas. Jessica, ex Miss Tierra Venezuela y creadora de contenido de moda y lifestyle, dirige JessBeauty, su marca de cuidado de la piel inspirada en bienestar y elegancia. Por su parte, Sascha, entrenadora certificada y autora de varios bestsellers, ha construido un imperio fitness con libros, cursos y una línea internacional de suplementos nutricionales, junto a su esposo, Andrés Ordóñez, quien gestiona parte de la estructura empresarial en EE. UU. y el Caribe.

El núcleo familiar se refuerza con la figura de Peggy Schmidt, madre de las hermanas, instructora de pilates y creadora de Peggy’s Foods, un proyecto culinario que rescata recetas tradicionales venezolanas en versiones saludables. Su presencia en redes no solo conecta con la comunidad latina, sino que también ha influido en el enfoque nutricional y estético de sus hijas. Junto a ella, Arturo Efraín Barboza Romero, padre del clan, es empresario y ganadero, con una reconocida afición por el golf y participación en negocios agropecuarios.

La familia se completa con Arturo Jesús Barboza, hermano menor de Jessica y Sascha, quien mantiene un perfil más reservado fuera de los reflectores, pero que, según publicaciones locales, se ha vinculado a actividades empresariales y de gestión privada. Su bajo perfil mediático contrasta con la exposición pública de sus hermanas, pero forma parte del sostén interno del apellido Barboza.

Este entramado de personalidades combina elegancia, disciplina y visión empresarial. Jessica potencia el lifestyle y la belleza; Sascha lidera el fitness con alcance internacional; Peggy aporta la visión culinaria saludable; Arturo Efraín mantiene el pulso empresarial desde el campo; y Arturo Jesús asegura la continuidad de la marca familiar. Juntos proyectan una narrativa que mezcla éxito, tradición y la versatilidad que solo una familia de fuertes raíces puede sostener.

