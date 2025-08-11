Homenaje histórico: celebran el centenario de Celia Cruz con un emotivo concierto en Central Park

Suscríbete a nuestros canales

El Central Park vibró este fin de semana al ritmo de Celia Cruz, con cientos coreando sus éxitos en el emotivo tributo por su centenario. Bajo la dirección del tresista Nelson González, estrellas como Brenda Navarrete abrieron con cantos de santería, recordando los orígenes afrocubanos de la artista. "Celia es y seguirá siendo Nueva York", declaró a EFE Omer Pardillo, su albacea, destacando la simbología del escenario SummerStage donde la diva dio su última presentación neoyorquina.

Pantallas gigantes mostraron imágenes icónicas de Cruz junto a Luciano Pavarotti y Cantinflas, mientras Alain Pérez electrizaba con Quimbara entre banderas cubanas ondeantes. Lena Burke, interpretando Toro Mata, proclamó: "Fue una mujer que rompió barreras", según reportes de Billboard. Aymée Nuviola bautizó la velada como "una noche mágica" y arrancó risas con Bemba colorá, según crónicas de El Diario NY.

Isaac Delgado sorprendió fusionando La sandunguita con tributos a Eddie Palmieri, culminando con el clásico La vida es un carnaval junto al elenco. "Su profesionalidad es ejemplo: en camerino serena, pero al iluminar el escenario aglutinaba todas las nacionalidades", destacó Delgado a EFE. El evento anticipa el cierre en Madrid el 24 de agosto con Lucrecia, donde según el Instagram oficial de Cruz se recrearán sus arreglos originales.

Pese al veto en su Cuba natal, EE.UU. consagra su legado: primera afrolatina en monedas y estampillas postales, además de su Barbie oficial. The New York Times resalta cómo este centenario refirma su símbolo de resistencia.

