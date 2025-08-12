Lujo y sorpresa: así marchan los preparativos para la boda de la princesa María Carolina de Liechtenstein y el empresario venezolano Leopoldo Maduro Vollmer

Suscríbete a nuestros canales

El calendario de la realeza europea ya tiene marcado en el 30 de agosto de 2025. Ese día, a las 11 de la mañana, la princesa María Carolina de Liechtenstein y el empresario venezolano Leopoldo Maduro Vollmer se darán el “sí, acepto” en una ceremonia religiosa católica en la catedral de San Florín, en Vaduz. El acto será oficiado por el obispo Benno Elbs y se espera la presencia de representantes de distintas casas reales, así como de la élite social y empresarial internacional. La Casa Principesca ha invitado a los residentes y visitantes a seguir la entrada y salida de los novios desde el exterior del templo.

Banquete bajo especulación

Si bien el lugar de la recepción no ha sido confirmado, medios como Brides y Tatler apuntan al Castillo de Vaduz, residencia oficial de la familia principesca, como el escenario más probable. La fortaleza, ubicada sobre una colina con vistas panorámicas, sería un marco ideal para un banquete de alto protocolo, aunque la Casa Real mantiene el suspenso para alimentar la expectación mediática.

Detalles en reserva

Fuentes oficiales han adelantado que “algunos detalles clave”, posiblemente la lista definitiva de invitados, el menú y la disposición de las mesas se darán a conocer una semana antes del enlace. Esta estrategia mantiene en vilo tanto a la prensa especializada como a los seguidores de la realeza, que esperan también información sobre el vestido de la novia y el protocolo ceremonial.

Un evento que paralizará Vaduz

El enlace no solo representa un momento histórico para la familia principesca, sino también un impulso turístico para Liechtenstein. Hoteles y restaurantes en Vaduz ya reportan alta ocupación, mientras los comercios preparan escaparates alusivos al evento. Todo indica que, más que una boda, será una cita de alto perfil que pondrá al pequeño principado en el foco internacional.

