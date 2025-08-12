Las cinco relaciones más importantes en la vida de Taylor Swift: este es su historial amoroso

Suscríbete a nuestros canales

La cantante estadounidense Taylor Swift, quien decidió anunciar que publicará próximamente, un nuevo álbum, el duodécimo, que se titulará «The Life of a Showgirl», ha contado con un polémica historial amoroso.

Y ahora que se encuentra en el anuncio de su nuevo álbum, es buen momento para recordar su pasado romántico hasta su actual pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Top 5 de los amores más importantes en la vida de Taylor Swift

Joe Jonas: La relación con el cantante de los Jonas Brothers fue breve pero intensa, y se convirtió en tema de muchas canciones de Swift.

Taylor Lautner: Salieron durante un corto período en 2009, mientras filmaban la película "Valentine's Day".

Jake Gyllenhaal: Su relación con el actor fue más reservada, pero también dio lugar a canciones como "All Too Well".

Calvin Harris: Fue una relación larga y estable de más de tres años, que terminó en 2016.

Travis Kelce: La relación con el jugador de la NFL, Travis Kelce, se hizo pública en septiembre de 2023, cuando Taylor asistió a un partido de los Chiefs para apoyarlo.

En el video publicado en las redes sociales, Taylor Swift aparece con su novio mientras participa en el podcast que éste realiza junto a su hermano Jason. En el vídeo se ve como la cantante saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice «este es mi nuevo álbum», aunque no dice ni cuando lo va a lanzar, ni da ninguna otra información al respecto.

Se espera que Taylor Swift pueda dar más detalles de este nuevo álbum en nuevas ediciones de «New Heights», como se titula el podcast de su novio Travis.

«The Life of a Showgirl» es el primer álbum desde que la artista concluyó su gira Eras Tour.

El decimoprimer album de Taylor Swift, «The Tortured Poets Department», que fue publicado el pasado año, rompió los récords de álbum más descargado en un solo día.

