Carlos Vives envía emotivo mensaje tras la muerte del senador Miguel Uribe Turbay: "Es una pérdida muy dolorosa para Colombia"

Suscríbete a nuestros canales

El cantautor colombiano Carlos Vives se unió al duelo por la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay con la publicación de un emotivo video en blanco y negro en el que se ve al político cantando ‘La tierra del olvido’ junto a su hijo pequeño.

"Miguel fue un ejemplo de capacidad de perdonar, de pasión por servir y de construir un mejor país. Es una pérdida muy dolorosa para Colombia, la violencia jamás será el camino", dice parte del cantante de 64 años.

Carlos Vives recuerda a Miguel Uribe Turbay

A través de redes sociales, compartió el clip en el que un sonriente Uribe interpreta al piano una de las canciones más reconocidas del artista de Santa Marta.

Carlos Vives, quien en repetidas ocasiones ha usado su música para promover mensajes de unidad y reconciliación, recordó que el país atraviesa «un momento doloroso» y llamó a defender la vida y rechazar la violencia.

Cabe recordar, que en entrevistas, videos y redes sociales, e incluso en debates políticos, Uribe Turbay demostró su pasión por la música: desde niño estudió piano y lo practicaba con regularidad, tocaba el acordeón como seguidor del vallenato, además de la guitarra acústica y también cantaba.

"Gracias a Miguel por querer mi música y compartirla con tu familia. Mucha fortaleza para su esposa María Claudia, para su hijo Alejandro, sus hijas, su padre Miguel y para toda su familia", finalizó el cantante.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube