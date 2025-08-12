Rafa y Chinin llevan el flamenco a Free Cover: sorprenden con un medley de canciones

Suscríbete a nuestros canales

Rafa y Chinin desatan una ola de ritmo con un medley que mezcla el alma latina con la pasión flamenca. La colaboración, que goza del cariño del público, se registró el pasado 18 de junio en District Miami ante un público que llenó el lugar por completo. Este encuentro musical, que desde hace tres años era solo un proyecto soñado, se convirtió en realidad con un show que transporta de Venezuela a España en un solo compás.

“Uniendo a las dos naciones a través de la música como históricamente lo han estado”, así describen Rafa y Chinin esta experiencia junto a Free Cover. La idea surgió en 2022, cuando escribieron a la agrupación con la propuesta de hacer versiones flamencas en su formato. “Sabiendo que juntando los arreglos de ambos más la calidad mundial de sus músicos, sería un hit”, cuentan los artistas. El impulso definitivo llegó a principios de 2025 con el apoyo de Hernan Portillo y el respaldo de cientos de mensajes de fans, además del apoyo logístico de Laser Airlines.

¿Un Free Cover innovador?

En su mensaje de gratitud, los cantantes resaltaron a la familia Free Cover y en especial a “Daniel Enrique Bracho Romero ‘Chompa’ y a ‘el negrito’ Alejandro José Barrera Bermúdez, los creadores, dueños y genios de este maravilloso proyecto que ya es patrimonio venezolano en cada rincón del planeta”. El audiovisual y la canción ya están disponibles en plataformas digitales y en YouTube, convirtiéndose en un punto de encuentro musical que trasciende fronteras.

Este 2025, Rafa y Chinin continúan creando sin descanso. En junio estrenaron “Timón”, un tema que fusiona ritmos flamencos, latinos y pop, con una letra que celebra la autenticidad y el orgullo personal. Producida por Carlos Manuel Escalona Cruz y con un videoclip dirigido por Juan De La Barra (Wuadara Films) sobre guion de Rafael Llorente, la canción forma parte de su próximo disco “Decir Adiós”, previsto para finales de año. Además, siguen activos con sus “Cover Live Session”, que han incluido interpretaciones de clásicos como Pájaros de Barro, 19 Días y 500 Noches, Qué bonito y Solamente Tú.

