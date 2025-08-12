La vida del Rey Juan Carlos I llega a Netflix: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Juan Carlos I negocia activamente con Netflix la producción de una serie biográfica que cubrirá los hitos clave de su reinado, desde la Transición hasta su abdicación en 2014. El contrato, valorado en más de 20 millones de euros, incluirá episodios polémicos como sus controversias fiscales y relaciones personales, según reveló Vanity Fair España. El proyecto, comparado con The Crown por su enfoque dramático-histórico, buscaría estrenarse en 2026 coincidiendo con el 50° aniversario de la Constitución.

La serie se alinea estratégicamente con el lanzamiento de sus memorias el 12 de noviembre, creando un doble impacto cultural y comercial. Fuentes de Variety confirman que Netflix explora archivos inéditos y testimonios de su entorno para reconstruir momentos como el 23-F o sus viajes internacionales. Esta sinergia libro-serie refleja tendencias actuales en plataformas streaming, donde proyectos como The Crown generaron 500 millones de dólares en ingresos.

¿Qué temas abordará la serie?

Entre los "episodios complejos" que abordará la ficción destacan sus investigaciones fiscales en España y Suiza, además de vínculos con empresarios como Corinna Larsen. La producción, según El País, incluirá una recreación de su salida a Abu Dabi en 2020 y su relación con Felipe VI durante la crisis institucional. "Busca humanizar al personaje, no blanquearlo", declaró un guionista anónimo a Cinemanía.

La Zarzuela, consultada por Efe, mantiene silencio sobre el proyecto, aunque fuentes gubernamentales insisten en que "Felipe VI está informado" y el acuerdo "avanza hacia su posible cierre". Analistas de Bloomberg señalan riesgos reputacionales para la Corona, recordando que solo el 32% de españoles apoya la monarquía en encuestas recientes. Paralelamente, la plataforma evalúa filmar en escenarios emblemáticos como el Palacio de La Zarzuela y Dubai.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube