Reencuentro histórico: los Jonas Brothers y Demi Lovato se reúnen en concierto tras 15 años de “Camp Rock”

Suscríbete a nuestros canales

Los Jonas Brothers inauguraron su gira Jonas20: Greetings from Your Hometown Tour en Nueva Jersey con un momento histórico: Demi Lovato subió al escenario para revivir la magia de Camp Rock tras 15 años. La ovación estruendosa acompañó sus icónicos duetos "This Is Me" y "Wouldn’t Change a Thing", recreando la química entre los personajes Mitchie y Shane que cautivó a una generación, según crónicas de Billboard. El reencuentro fue trending global en minutos.

Joe Jonas y Lovato, catapultados a la fama por la película de Disney Channel en 2008, transformaron el estadio en una máquina del tiempo. Variety destacó cómo el tema "This Is Me" —con 200M de streams en Spotify y 100M en YouTube— se convirtió en himno de empoderamiento juvenil. "No es solo música; es un pedazo de nuestra identidad", comentó un asistente a E! News mientras Lovato emocionaba al mostrar las rodillas, broma interna entre los excompañeros.

La viralización fue inmediata. Usuarios en X especularon sobre "Camp Rock 3" tras ver la complicidad entre los artistas, mientras TMZ reveló que los Jonas Brothers prepararon la sorpresa en secreto por semanas. "¿Todas las estrellas Disney están volviendo a su prime?", reflexionaban fans en redes, citando también el regreso de Miley Cyrus y Selena Gomez.

El impacto trasciende lo musical: Rolling Stone resaltó cómo este acto simboliza la reconciliación pública de Lovato con su pasado infantil. La gira continuará en Chicago y Los Ángeles, con rumores de nuevas colaboraciones.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube