Travis Kelce muestra su lado más tierno: las fotos inéditas con Taylor Swift y su familia

Travis Kelce y Taylor Swift ya no esconden su amor. Este 24 de julio, el jugador de los Kansas City Chiefs publicó por primera vez en Instagram una serie de fotos con la cantante, haciendo oficial su relación con un "hard launch" repleto de ternura y complicidad.

Entre las imágenes, destaca una en la que ambos lucen atuendos blancos combinados y gorras con anclas: la de Kelce dice “Captain” y la de Swift “First Mate”, dejando claro quién lidera el barco (y el corazón).

Otra postal los muestra abrigados y riendo en la nieve durante un viaje a Montana junto a la presentadora Erin Andrews, mientras que en otras aparecen acompañados de amigos como Ross Travis, Este Haim y Ashley Avignone.

Kelce también reveló su creciente cercanía con la familia Swift, especialmente con el hermano de la artista, Austin, con quien compartió pesca y caminatas por el bosque. Incluso su propio hermano, Jason Kelce, apareció con su ya habitual sombrero de paja.

“Tuve algunas aventuras esta offseason. Lo mantuve al 100”, escribió el deportista en la publicación, dejando ver que la relación no solo es seria, sino también divertida y familiar.

En palabras del propio Travis: “Esa es mi chica. Estoy orgulloso de eso”, dijo semanas atrás en el pódcast Bussin' With The Boys, confirmando que ya no hay vuelta atrás: el amor está en cancha, y a la vista de todos.

