Wilmer Ramírez renuncia a Venevisión y carga contra sus directivos: detalles del chisme

Suscríbete a nuestros canales

El conocido animador venezolano, Wilmer Ramírez anunció su salida de Venevisión con un contundente mensaje hacía la directiva del canal de la colina que dejó a más de uno sorprendidos.

Durante una entrevista con el programa Sábado en la Noche del canal Globovisión, el humorista decidió expresar un fuerte descontento con la directiva de la planta televisiva.

Wilmer Ramírez se despide de Venevisión

Según el video difundido en redes sociales, Wilmer Ramírez considera que la directiva no mostró el respeto debido hacia el equipo del programa y, en particular, hacia su colega, el animador Henry Silva.

Además, considera que por el tiempo de este último en el canal, era el indicado para estar en la reapertura del estudio número 1 del canal de la colina.

Cabe destacar, que el anuncio del animador criollo, ha generado una ola de comentarios y especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de su decisión.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube